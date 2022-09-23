內地南方持續乾旱　北方迎來首場雪

【有線新聞】內地南方地區旱情持續，第一大湖鄱陽湖水位降至歷史最新低，而內蒙古、河北等北方地區則迎來了今年的第一場雪。

內地長江流域旱情持續，中央氣象台連續超過1個月發布氣象乾旱預警。江西水文監測中心周五發布枯水紅色預警，是自2013年當地水情預警實施以來，首次發布紅色預警。其中全國第一大淡水湖鄱陽湖，9月水位仍處於下降趨勢，局部地區水面範圍持續縮減，鄱陽湖代表站星子站星期五水位已降至7.1米，是有記錄以來歷史最低。湖泊和河流大面積乾枯，對河湖水生物和周邊生態環境帶來了極大影響和挑戰。在湖南的洞庭湖，部分區域湖水已完全乾枯，湖水面積亦大面積縮減。

雖然長江流域面臨旱情，但在北方的內蒙古、河北等地，就已經迎來今年入秋以來的首場雪。河北張家口發布寒潮大風和霜凍預警，預計周六開始將有5級以上大風，氣溫急降9至12度。內蒙古錫林郭勒氣溫已降至零下2度以下，錫林浩特的氣溫更在一日之間驟降20度。