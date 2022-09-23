唐山燒烤店打人案　主犯陳繼志被判囚24年

【有線新聞】河北唐山燒烤店打人案早上公開宣判，主犯陳繼志被判囚24年，其餘27名被告，分別被判半年至11年不等的刑期。

這宗震驚全國的打人案，周五在廊坊市廣陽區人民法院宣判。法院外一早有大批傳媒，以及未能旁聽的家屬守候，警員在場戒備。

案情指主犯陳繼志等人，今年6月10日凌晨在唐山市一間燒烤店內，騷擾並毆打四名女食客，從店內打至店外，更有受害人被拉到後巷繼續毆打。事後受害人要送院救治，經鑑定，當中2人為二級輕傷、2人輕微傷。

經進一步調查，以陳繼志為首的惡勢力組織，自2012年以來長期在唐山市等地，以暴力、威脅等手段，實施非法拘禁、聚眾鬥毆、故意傷害、開賭搶劫等，破壞當地經濟及社會秩序。

法院一審裁定陳繼志犯尋釁滋事罪、搶劫罪、聚眾鬥毆罪、開設賭場罪等，數罪並罰共判囚24年，罰款32萬元人民幣。其餘27名被告，判囚半年至11年不等。另外，陳繼志等6人，須承擔4名受害人的醫藥費等。