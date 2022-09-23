公安部原副部長孫力軍被判處死緩

【有線新聞】公安部原副部長孫力軍星期五被判處死緩，是兩日內第三位被判處死緩的落馬官員。

孫力軍被控受賄、操縱證券市場罪以及非法持有槍枝的案件，周五在長春巿中級人民法院一審公開宣判。法庭指孫力軍多年來，透過職務上的便利，為單位和個人在企業經營、職務調整、案件辦理等事項上提供幫助，直接或間接受賄超過6億元人民幣。他又影響股票市場正常秩序，並非法持有2支槍，三項罪名全部成立，分別判處死刑、8年和5年有期徒刑，但鑑於孫力軍到案後提供其他重大線索，有重大立功表現，並積極配合追贓，故決定判處死刑，緩期兩年執行，在緩刑期滿後依法減為終身監禁，不得減刑、假釋，剝奪政治權利終身並沒收個人全部財產。

孫力軍是兩日內第三名被判死緩的落馬高官，53歲的孫力軍2020年4月落馬，中紀委指他政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲，還強調他拉攏其他官員，拉幫結派，組成政治團伙，培植個人實力，形成利益集團，嚴重危害政治安全。而他所牽涉的政治團夥主要成員已經全部落馬。