內地女子運動員參加三項鐵人賽　網民斥衣著太性感、質疑博出位

【有線新聞】內地女子運動員馮競爽早前參加一個三項鐵人賽，賽後卻被網民指摘比賽用的衣著過於性感，又說她此舉旨在博取關注。馮競爽其後拍片澄清事件。

這個在網上擁有超過30萬粉絲，又是前國家一級運動員的女子叫做馮競爽，早前參加這個名為「2022中國京津冀鐵人三項賽」的賽事，奪得全場第三名的佳績。「第三名馮競爽，成績：兩小時44分23秒。」「好，謝謝您。」但她就因為當日穿著的這一套運動服裝，在網上引發很大爭議，而且網民的意見幾乎南轅北轍。

有網民直斥馮競爽參賽衣著並不得體，過分賣弄性感，甚至有博取關注之嫌；但亦有不少人認為馮競爽的穿著根本無問題，就算馮競爽穿泳裝上陣也很合理，因為三項鐵人賽，本來就包括游泳項目；有網民更指觀看的人只要動機不純，看甚麼都是負面。

有見及此，馮競爽決定拍片放上網，解釋當中的原因：「鐵三服它就是兩個版本，一個版本呢是帶腿的，一個版本呢就是三角的。這兩個版本因人而異，就是你可以穿帶腿的，你也可以不穿帶腿的，但這兩個版本呢，都是ITU(國家三項鐵人聯盟)專門規定，規程裏邊就有的一個標準的一個鐵三服的一個版本。」

她解釋當日之所以著三角版本，是因為要參與游泳項目，而三角版運動服質料同泳衣相近，有利她競逐。而在參與騎單車和跑步項目時，穿起來也會較舒服，強調出發點完全建基於運動，建議批評她的網民，應該先認識這項運動再作評價。