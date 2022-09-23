陽澄湖大閘蟹開捕！今年產量料達7900噸

【有線新聞】過了中秋便是品嚐大閘蟹的時候，陽澄湖大閘蟹周五正式捕撈，預計總產量約7900噸。不過有街市檔販，已聲稱有陽澄湖大閘蟹出售。

「陽澄湖大閘蟹開捕！」出發了，出發了，周五是江蘇陽澄湖大閘蟹開捕的首天，蟹農已經急不及待撒網開捕。這位就是捕撈起今年第一批陽澄湖大閘蟹的蟹農，「(公蟹)半斤，(母蟹)3両。」

今年陽澄湖受到持續高溫少雨影響，產量又會如何？陽澄湖大閘蟹行業協會新聞辦主任姚水生表示：「今年陽澄湖大閘蟹湖區圍網養殖面積1.6萬畝，預計產量達到1500噸左右，高標準池塘改造養殖面積7.2萬畝，預計產量達到7900噸左右。」

在不少的街市已經有大閘蟹出售，檔主稱是來自太湖，那麼陽澄湖大閘解甚麼時候才有？有檔販說：「(陽澄湖大閘蟹)太貴了，今年蟹很貴的，像太湖差不多，你要大一點的，要50、60塊錢一個。」另有檔販表示：「(陽澄湖大閘蟹)要的話可以幫你帶到，那蟹價錢很高的，(今天要的話，今天能有嗎)要到下午了。」不過她就這樣說：「陽澄湖的，你要幾個啦，也有的啊，要明早有的。」

大閘蟹產地繁多，如何分辨真正的陽澄湖大閘蟹呢？有超市職員說：「你可以掃一下牠的溯源記錄。」不過掃碼後，記錄卻沒有顯示產地來源。

15家陽澄湖大閘蟹經營養殖戶，20年前成立了行業協會進行規管，就是要力保這個金漆招牌，包括訂立每年的開捕時間，像今年就是23日，所以在這一天之前聲稱的陽澄湖大閘蟹，都是冒牌貨或者偷捕。