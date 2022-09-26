寧夏爆發新一輪疫情 台灣今年累計過萬人染疫亡

【有線新聞】內地星期日新增832宗新型肺炎本地個案。寧夏爆發新一輪疫情，當地兩種變種病毒同時流行，感染源頭未知。而台灣就新增28000多宗，今年已累計超過一萬人死亡。

新增的個案包括235宗確診和597宗無症狀感染個案。

貴州的個案最多，單日新增251宗個案，當中包括90宗無症狀感染轉為確診個案。

寧夏爆發新一輪疫情，星期日新增187宗個案。當局表示此輪疫情的病毒株為Omicron BA.5.2和BA.2.76，兩種病毒同時流行，感染來源尚不明確，但絕大多數患者都與中寧縣一個枸杞交易市場有關。

深圳的疫情反彈，單日新增10宗個案，當中4人在集中隔離人員中發現，3人為密切接觸者，以及3名非閉環重點人員，患者居住在福田區和羅湖區，當局正追蹤他們的活動軌跡。

而台灣就新增28000多宗個案，再多56人死亡，累計今年前九個月全台已有超過一萬人染疫死亡。疫情指揮中心表示，如無意外將於10月13日放寬入境檢疫措施為「0+7」，預計星期二宣布具體措施。