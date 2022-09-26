胡錫進：愈來愈多民眾反對持續嚴格的防控措施

【有線新聞】世界各地大部分國家和地區都已陸續解除防疫限制。內地《環球時報》前總編輯胡錫進表示，隨著愈來愈多民眾反對持續的嚴格管控措施，內地當局亦應就未來抗疫政策進行全面研究。

《環球時報》前總編輯胡錫進在網上發文表示，世界多國已放開對疫情的管控，是因為控制不了疫情才不得已這樣做，而中國是唯一有選擇的社會。不過他承認中國的抗疫付出了經濟代價，愈來愈多民眾已受不了反覆的「靜態管理」，認為當局應就未來抗疫政策進行全面研究，並透明地向公眾公開結果，專家亦要多向公眾解釋。

中國工程院院士李蘭娟8月時曾表示，新型肺炎在內地只列為乙類傳染病，但一直就按照更高級別的措施進行管控，認為應該適時放寬防疫政策。中國工程院院士李蘭娟：「這次新冠它不是甲類傳染病，是乙類傳染病，按照甲類傳染病管理。那麼今後當它已經不造成嚴重損害的時候，以後慢慢的我相信，也會回歸到乙類傳染病（管理）。」

但有網民指自上次訪談後，李蘭娟已有一段時間沒有再發表意見，質疑是否仍有專家願意出來反映意見。

而中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友上周五表示，由於全球疫情仍處於高位水平流行，內地冬季人員聚集和流動會增加，亦不排除會有新的變種病毒出現，預計今年冬季內地迎來第六波疫情的可能性較高，但由於疫苗接種率較高，早前有部分抵抗力低的患者已過世，亦有新的特效藥輔助治療，相信死亡人數不會太多。