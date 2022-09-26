廣州南沙有無人駕駛的士正式營運

【有線新聞】近年北京、深圳等內地多個一線城市，都已允許無人車在路面試行，在廣州南沙更已經有無人駕駛的士正式營運。

傳感器、鏡頭、電子屏幕，除了司機不是坐在司機位，整部車都與普通網約車無甚分別。

小馬智行項目經理張聰表示：「副駕駛做到保護作用，對於特殊場景，它是最後把關的效果。當然另外一個作用，是給乘客安全的心理暗示。」乘客黎小姐說：「乘坐之前還是比較擔心，本來想自動駕駛會有很多急剎，實際上沒有，很舒適。」

現在廣州南沙這些自動駕駛的士，每日的平均客流超過500人次。這些出行數據會令車輛學習哪些路段最堵塞，以及最多行人亂過馬路，從而在下一次經過的時候，減速或者改變行車路線。小馬智行副總裁莫璐怡說：「我們還有很多遠程支持的人員，有完善的遠程輔助的系統。我們坐在辦公室，隨時隨地看到每一部車運行的情況，不只是看到車輛的位置，而是見到它的傳感器識別到的世界是怎樣。」

不過基於安全理由，無人駕駛的士仍然有不少限制，例如目前只能在南沙區內行駛，而且要在固定的站點上落，還一定要有安全員陪同載客。莫璐怡說：「在(北上廣深)幾個核心城市，開放的道路在最市中心，暫時還是比較少，這對車輛的量產和規模化部署能力，都有很大的挑戰。」

目前在廣州南沙的無人駕駛的士收費，與市內的士的收費標準看齊。公司的目標是要有過萬部無人駕駛的士，在更多不同地區行駛。