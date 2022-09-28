雲南昆明爆發網約車群組　台灣疫情連續三日反彈

【有線新聞】內地新增744宗新型肺炎本地個案。雲南昆明爆發網約車群組，發現20多宗相關陽性個案。當局封控多個小區和多間學校，涉及超過10萬名居民，當中有超過7萬人被賦黃碼需強檢。

雲南昆明爆發疫情，涉及一個網約車群組。當地衛健委通報，近日發現超過20宗陽性個案，大多與其中一名任職網約車司機的患者有關，但感染源頭尚未查明，病毒傳播鏈亦不清晰。昆明市衛健委副主任許睿說：「安寧市在主動就醫人員中，發現兩例初篩陽性人員。9月26日，西山區和安寧市，在集中隔離點發現21例陽性人員。」

當局稱這23名患者，其中18人來自同一間公司，另外5人是同一家庭的成員，目前已轉送醫院隔離；又指此輪疫情社區活動軌跡較複雜，疫情存在較高擴散風險；部分小區被劃為中高風險區，涉及超過10萬名居民，另有超過100幢樓宇需要封控，多間中小學和幼稚園須暫停面授課程；亦有超過7萬人被賦予黃碼，要接受強制檢測。

內地星期二新增744宗新型肺炎本地個案，寧夏的個案最多，有209宗，貴州和西藏亦有過百宗。天津有55宗，當地防疫部門通報，此輪疫情主要與當地一個家居用品廣場有關，涉及超過250宗個案，並存在一定外溢風險。

另外，貴陽當局表示當地已達致社區清零，將會調整社區防疫措施。上海本輪疫情清零，全市自星期三開始降為低風險，實施常態化防控措施。

至於台灣疫情連續3日反彈，新增超過4.8萬宗個案，再多38人病死。