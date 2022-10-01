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2022年10月01日
中國在線
新聞資訊
大批民眾到天安門看升旗禮 各地官兵不同方式賀國慶
【有線新聞】中華人民共和國成立73周年，北京天安門廣場早上舉行升旗儀式，大批民眾到場觀禮。除了北京，駐守各地的官兵亦以不同方式慶祝國慶。
中華人民共和國成立73周年，在北京的天安門廣場，早上6時許舉行升旗儀式，國歌奏起，解放軍儀仗隊旗手揚起五星紅旗，國旗慢慢升起。
大批市民到場觀看，揮舞國旗慶。隨後現場再奏起《歌唱祖國》，儀仗隊列陣，步操離開天安門廣場。
而除了在北京，駐守全國各地的解放軍官兵，都分別以不同方式慶祝國慶。
有官兵展示國旗和祝賀標語，又集體排列出「73」和「我愛中國」等圖案和字樣，當中亦包括駐守外國的他們：「我們在南蘇丹，祝偉大祖國繁榮昌盛，戰位有我，請祖國和人民放心。」
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