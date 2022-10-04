百度地圖棄美國GPS　改優先用國產北斗衛星導航系統

【有線新聞】百度地圖宣布，轉用國產北斗衛星導航系統優先定位代替美國的GPS。北斗的每日平均使用量突破1000億次。

內地搜索引擎百度旗下百度地圖公布，調整定位系統的先後次序。由原本優先採用美國的全球定位系統(GPS)，改為內地自行開發的北斗衛星導航定位，正式改名「百度地圖北斗定位開放平台」。百度地圖更升級了的「車道級導航」及「車位級導航」等多項功能，引導用戶提前避開危險行車路線，以及針對車輛在停車場中難泊車的問題提供協助。除導航功能外，目前百度地圖已提供台灣衛星地圖服務，逾百個知名地標及景點的全景照片，包括台北101及日月潭等。

北斗系統由中國自行開發，由1994起分三階段建設，到今年6月成功發射最後一顆組網衛星，建成整個能覆蓋全球的導航及定位系統。目前國際間主要的全球性衛星導航系統，除了北斗以及GPS外，還有俄羅斯的格洛納斯系統和歐盟的伽利略系統。