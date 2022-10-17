習近平：中國式現代化切合中國實際 官媒：堅持中共全面領導

【有線新聞】在二十大報告中，總書記習近平提出要以中國式現代化推進中華民族偉大復興，習近平強調切合中國實際情況。有官媒和內地學者解釋，中國式現代化的基本原則，就是要堅持和加強中國共產黨的全面領導。

習近平星期一參加二十大廣西代表團討論時，強調進入新時代以來，黨對建設社會主義現代化國家，在認識上不斷深入，成功推進和拓展了中國式現代化，而中國式現代化切合中國實際情況，要始終把國家和民族發展放在自己力量的基點上，把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中。他又指，過去十年黨和國家發展進程中，極不尋常，極不平凡，有爬坡之艱也有闖關之難。但實踐證明中央大政方針和工作部署是完全正確。要學習貫徹黨的創新理論，要理解把握當中的世界觀和方法論。

習近平在二十大報告中提到，中國式現代化就是要堅持中國共產黨的領導，堅持中國特色社會主義，實現高質量發展，發展全過程人民民主，豐富人民精神世界，實現全體人民共同富裕，促進人與自然和諧共生，推動構建人類命運共同體，創造人類文明新形態。

人民大學馬克思主義學院秦宣教授曾經撰文指出，中國歷史上嘗試了多種政治制度，也曾試過照搬西方制度，但都不能讓中國的政局和社會穩定下來，更不能實現國家富強和人民幸福。只有在中共執政之後，開啟了中國現代化的偉大征程，而中國要實現的現代化，是人口規模巨大、全體人民共同富裕、走和平發展道路等多方面的現代化，要實現這個目標，就必須有「主心骨」，有堅強的領導核心。而在當代中國，這個「主心骨」和核心只能是中國共產黨。

人民日報在二十大前夕亦發表評論文章，強調要在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，推進中華民族偉大復興的歷史進程。