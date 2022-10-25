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內地新增病例再破千宗　山西新疆單日逾百、廣州五區加強控疫

內地新增病例再破千宗　山西新疆單日逾百、廣州五區加強控疫

【有線新聞】內地周一錄得1080宗新型肺炎本地個案。
山西佔個案最多，有146宗，大部分都來自大同市；新疆都有133宗，主要分布在烏魯木齊市和伊犁州。湖南、陝西和福建等地都有個案。
至於廣東方面，單日新增95宗，其中65宗在廣州發現，越秀區所有密閉場所須停業，並建議民眾居家辦公，海珠、白雲、天河及花都區加強疫情管控，其餘個案分布在深圳、梅州及佛山等。
台灣方面，單日新增超過3.9萬宗本地個案，其中新北市有近6600宗，另外再多42人死亡。
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