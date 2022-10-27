中共二十大通過《黨章（修正案）》　新華社公布全文

【有線新聞】中共二十大日前通過《黨章(修正案)》，新華社周三公布黨章全文。

黨章就部分條文作出修改，規定黨員必須履行義務，當中包括必須堅決做到「兩個維護」，即維護總書記習近平在黨中央和全黨的核心地位，以及維護中央權威與集中統一領導，不過新修改黨章中未提及「兩個確立」。

黨章又加入了全面準確堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅決反對和遏制「台獨」，發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領，對黨忠誠及逐步實現全體人民共同富裕等。