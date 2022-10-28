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2022年10月28日
中國在線
新聞資訊
中共中央決定李強不再兼任上海市委書記
【有線新聞】中共中央決定，李強不再兼任上海市委書記。
新當選中央政治局常委的李強，不再繼續擔任上海市委書記、常委和委員的職務，由北京市市長陳吉寧接任，而殷勇就出任北京市副市長、代市長。
另外，同樣當選中央政治局常委的李希，亦不再兼任廣東省委書記、常委及委員的職務，改由前中宣部部長黃坤明出任。
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