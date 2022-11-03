最長停留15日　港澳人士下周一起能以旅行團遊台

【有線新聞】港澳人士由下周一起，可以旅行團方式到台灣旅遊。

台灣陸委會星期四公布，因應台灣和海外疫情無明顯上升，加上目前台灣每周的入境人數限制尚有餘額，決定放寬大陸以及港澳人士的入境規定。

其中港澳居民從下星期一起，可透過獲批准的旅行社，以旅行團方式入境台灣。每團人數最少5人、上限最多40人，可於台灣停留15日。

而到台灣就業的白領，或者參與宗教活動的人士，亦可以按照規定申請入境。另外當局也放寬大陸的研修生申請入境台灣。

陸委會表示未來仍會在確保民眾權益、兼顧經濟發展以及防疫考量下，逐步檢討和調整大陸及港澳人士入境管制措施。