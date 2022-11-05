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人行副行長范一飛涉嫌嚴重違紀違法受查

【有線新聞】中國人民銀行副行長范一飛因涉嫌嚴重違紀違法受查。
中央紀委國家監委網站周六通報，中國人民銀行黨委委員、副行長范一飛因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委審查和監察調查。
范一飛在2015年2月起擔任人行副行長一職，亦是六名副行長之一。、
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