北京馬拉松復辦三萬人參賽　有選手冀放寬防疫措施

【有線新聞】北京復辦馬拉松比賽今屆約有3萬人參加，有跑手說疫情之下能夠舉辦到賽事已經不容易，希望日後可放寬防疫限制。

闊別兩年，馬拉松跑手終於可以在天安門再次出發。跑手李先生表示：「確實都很激動，原來參加過別的城市的，都是半馬。第一次參加全馬就是在北京。因為在疫情期間，能夠達到這種程度已經很不容易了。一直都糾結於能不能舉辦成功，居然能舉辦成功就很自豪。」

今年北京馬拉松只安排全馬項目，跑手由天安門廣場出發，沿途經過多個著名景點，包括國家大劇院、長安街、中央電視塔及水立方。途中設有15個醫療站和補給站，終點設在奧林匹克公園景觀大道、

賽事分男女子組，男子組首名以2小時14分35秒完成。來自新疆伊犁的阿奴拜克庫彎成為冠軍。而女子組首名就以2小時28分57秒奪冠，她希望有多些競爭對手。女子組冠軍夏雨雨說：「不用戴口罩跑步比較舒服一點。然後就是今天狀態還可以，感覺跑了一個比較滿意的成績、」，「當然希望有更多高水平的運動員一起同場競技，因為只有同場競技，我們的運動水平、運動成績才會提升得更好。」有選手也表示希望防疫政策可以放寬，到其他城市參加馬拉松。

所有完成賽事的跑手和以往一樣，都會獲發北京馬拉松證書。不過今屆就要在賽後2日內完成核酸檢測陰性證明，再交回大會才可獲取。