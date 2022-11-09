台版「賣豬仔案」　受害人被矇眼、塞口兼綁手腳禁錮

【有線新聞】台版「柬埔寨賣豬仔案」，再有新畫面曝光。詐騙集團在桃園的據點，約20名受害人被矇眼、塞嘴及綁住手腳，禁錮在狹小的房間內；另外，警方再拘捕多5人，案發至今已有28名疑犯被捕。

最新曝光的畫面見到，警員早前攻入桃園的單位時，打開房門後，見到約20名受害人，雙眼被矇著，嘴巴又塞著布，大部分人排列式倒臥在地，只有幾人坐著，被禁錮在狹窄的房間內。

警方上星期二及四分別在新北淡水，以及桃園中壢的兩個詐騙集團的據點，合共救出58人；之後查知有3名受害人已經遇害，並分別被棄屍在龜山山區，以及南投縣日月潭附近，3人的遺體已全部尋獲。

有聲稱是「吹哨人」的爆料者說，早在案發前已報警，但未被正視，「她(目前下落不明，但是她上班的電腦，有被登入網銀(網上銀行)，目前不知道她上班的時候，是不是被水房(詐騙集團)押走。」警方則回應說：「她是房仲喔，我們去那邊看看。」

另外，警方周一在屏東再拘捕多名疑犯，包括這名犯罪集團的骨幹成員，他東窗事發後，打算跟女朋友偷渡離開台灣，但被警方先行一步拘捕；同日警方再拘捕3名疑犯，他們負責拍攝及禁錮受害人，其中一人只有17歲。案發至今，警方合共拘捕28名疑犯。