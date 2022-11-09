【有線新聞】前中共總書記趙紫陽政治秘書鮑彤逝世，享年90歲。

鮑彤的兒子鮑樸在社交平台表示，父親於星期三早上安然離世。鮑彤出生於浙江海寧縣，在上海長大，曾任中共第十三屆中央委員、中共中央政治體制改革研討小組辦公室主任等職務，八九民運期間被撤職及拘捕，成為當時被捕的中共最高級官員，1996年刑滿釋放，之後住在北京，但被指形同軟禁。鮑彤太太蔣宗曹今年8月病逝，享年90歲。