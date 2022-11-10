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2022年11月10日
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iOS 16.1.1 據報收緊中國地區AirDrop功能
【有線新聞】蘋果手機據報在最新版本的作業系統中，收緊中國地區用戶的AirDrop文件共享功能。
彭博社報道指，在周三推出的更新版本作業系統iOS 16.1.1，收緊了中國地區用戶的AirDrop功能，可接收陌生人的文件時限由無限制修改為10分鐘，到期後系統將恢復到只能從聯絡人接收文件，意味著若用戶不主動打開該功能，將無法從非聯繫人中收到AirDrop傳送。
據報除iOS 16.1.1外，連iOS 16.2 Beta 2也對中國地區用戶加入同樣限制。蘋果暫時未就事件作評論。
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