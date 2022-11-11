內地本地病例破萬　北京：Omicron BF.7變異株分支成主要毒株

【有線新聞】內地相隔半年再錄得逾萬宗本地個案。多地都爆發疫情，其中北京再多118宗，涉及12個區。防疫部門稱，當前新增病例正處於發展階段，而Omicron BF.7變異株分支已成為此輪疫情主要病毒株。

北京新增的118宗本地個案，包括64宗確診及54宗無症狀感染，涉及朝陽、通州、昌平等12區。當地防疫部門通報，目前全市疫情處於發展階段，社區篩查持續發現病例，反映隱匿傳播風險依然存在；又指Omicron BF.7變異株分支，已成此輪市內疫情主要毒株，具有傳播速度快、隱匿性強的特徵，涉及速遞物流、地盤、學校、餐館、賓館等人員密集行業和場所，並引發多宗聚集性疫情，形容防控形勢嚴峻複雜。

因應疫情，多項大型展覽或活動暫停，包括第十七屆北京國際汽車展覽會，具體復辦日期另行通知。

內地疫情進一步爆發，周四再次錄得過萬宗本地個案，新增10535宗。除了廣東新增的3007宗，另一個重災區是河南，單日個案急升至3005宗，比前一日錄得的數字超過一倍。

鄭州富士康園區早前實施靜態管理，並有大批員工離開。內地傳媒報道，河南部分鄉鎮近日已收到協助鄭州富士康的招工任務，並向管轄村鎮分配人數指標。報道引述知情人指，每個村至少要提供一人。

內蒙古疫情未減，再多逾1200宗，重慶及新疆亦是較嚴重的地方，分別錄得783宗及668宗。其餘包括黑龍江、甘肅、青海、山西及雲南等，均錄得逾百宗病例。