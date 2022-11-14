北京增逾400宗、涉13區　防疫部門：仍有新增傳播鏈　重慶管控區有孕婦流產

【有線新聞】內地疫情進一步升溫，周日單日新增超過1.6萬宗新型肺炎本地個案。北京新增407宗，涉及13區。防疫部門稱此輪疫情至今，仍有新增的病毒傳播鏈。

北京周日新增407宗本地個案，當中有48宗是社區個案，涉及全市13區。北京中日友好醫院宣布，周一起暫停所有門診和醫療服務。

當地疾控部門通報，新增病例和涉及區域持續增加，並呈現多點發展態勢；又稱自10月28日起，此輪疫情至今仍有新增的病毒傳播鏈出現，涉及建築工地、速遞物流、養老院、學校和賓館酒店等人員密集場所。

內地疫情進一步升溫，周日單日新增超過1.6萬宗新型肺炎本地個案。除了廣東的4,000多宗，河南都有超過3,000宗。

另外，重慶亦有2,147宗。當地防疫部門稱，上周六在九龍坡、大渡口、南岸和兩江新區等4區新增的社區病例，佔全部個案約75%，形容疫情來勢洶洶，情況不容樂觀。當地一個管控區，日前有孕婦疑被耽誤送院4小時，結果在醫院流產。當局稱已就事件展開調查，並會依法嚴肅處理。

其他地區方面，內蒙古有1,266宗，新疆、河北、甘肅、黑龍江等地都有過百宗病例。