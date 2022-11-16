每人工期1至半年不等　河南村鎮「派人」赴鄭州富士康工作

【有線新聞】內地的新型肺炎疫情持續擴大，周二錄得逾2萬宗本地個案，其中廣東再增6700多宗。在河南，部分地區基層幹部牽頭帶人到鄭州富士康工作，更要求每人工作1至6個月，有關做法惹起爭議。

內地周二錄得20059宗本地個案，廣東疫情進一步擴大，單日新增6779宗，廣州佔了6647宗，當地啟用6個方艙醫院，開放2萬多張病床，主要收治無症狀感染者隔離觀察，其餘個案分布在東莞及深圳等地。

而河南再多近1900宗本地個案，但在不少地方，連日來街頭有不少人提著行李等候安排上車，他們是應基層幹部要求，趕赴鄭州富士康工作。

據內地傳媒報道，早前鄭州疫情爆發，富士康廠房有大批工人離開，廠方近日招聘時，即使提高薪酬等待遇，效果仍然不理想。省內不少鄉鎮收到協助招募的指示，有知情者爆料說，每條村至少要找兩個人到富士康，工期由1至6個月不等。不少網民批評相關做法，是強迫基層冒生命危險工作。

重慶市是僅次於廣東的疫情重災區，單日新增逾2800宗個案。北京則再多368宗個案，甘肅亦有超過2700宗個案，河南及內蒙古各有1000多宗；新疆、青海、河北及山西等地都有300宗以上的病例。

至於台灣就新增近26700宗本地個案，再多69人死亡。