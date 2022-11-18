中泰聯手破特大跨境地下錢莊賭博案　涉額近140億拘53人

【有線新聞】上海警方破獲一宗跨境「地下錢莊」及非法開設賭場案，涉及流水金額逾百億元，中泰兩地共拘捕53名疑犯。

警方在行動中檢獲大量證物，包括電腦、手機及銀行卡等。警方指犯罪集團透過遙距操控境外伺服器，開設網絡賭博平台，並大量收購、租借他人銀行賬戶，用作收取、轉移和清洗賭資。

上海市公安局經偵總隊警員胡鐵凡表示：「他們大概會通過，每套帳戶1000到2000(元)的價格，向那些專門賣「人頭卡」的黃牛去收(銀行帳戶)。」這宗特大地下錢莊及非法開設賭場案，境外的犯罪分子主要負責「洗錢」，該警員續說：「在泰國當地找了類似換匯公司這樣的公司，通過換匯的形式，把境內的資金通過清洗後，再換匯到泰國或者香港這些地方。」

警方又指，該犯罪集團，同時為其他詐騙組織等清洗贓款，直至案發，涉及流水金額近140億元，追繳贓款逾1.3億元。在泰國落網的疑犯早前已被押解回上海，中泰兩地合共拘捕53人，涉及非法經營罪等罪。

今次是上海公安經偵部門首宗實現中泰兩地偵破的經濟犯罪案，亦是首宗全鏈條打擊下游支付結算，以及上游賭博平台幕後操控人的案件。