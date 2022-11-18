相簿內藏逾30張南京大屠殺彩色照　美國當舖老闆無償捐予中國

【有線新聞】我們早前報道過，美國一名當舖老闆今年聲稱，收到一本內藏超過30張疑為南京大屠殺彩色照片的相簿。該老闆周四表示，已將相簿無償捐予中國。

「很高興見到你，我名叫埃文·凱爾。我很榮幸地以和平、和諧和友誼的名義，將這本相冊捐贈給中國。」在美國開當舖的凱爾，周四在社交網發文稱，自己會見了中國駐芝加哥總領事館代表，並即場將該本內藏超過30張聲稱是南京大屠殺彩色照片的相簿，轉交予中方代表；又稱要感謝中國和所有在過程中支持他的人，更形容這是一次改變人生的經歷。

中國駐芝加哥總領事館其後亦向凱爾寫信致謝，同時在信中指出，日軍上世紀30年代至40年代在中國所犯下的戰爭罪行，是人類歷史上最黑暗的一頁，又稱歷史是當今社會的一面鏡；而當舖老闆此次的捐贈，將會激勵世人以善良的心維護和平，領事館也會繼續為中美人民之間的文化聯繫以及友誼而付出努力。

該名當舖老闆在今年中拍片說，收到客戶寄來一本家傳相簿，內藏超過30張南京大屠殺的彩色照片，但重申不打算出售相簿；又強調南京大屠殺是人類最惡劣的暴行，希望能聯繫相關博物館，將這些歷史真相公開。