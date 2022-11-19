持黃碼兼無戴口罩起衝突　廣州兩外省女被綁手跪地惹議

【有線新聞】廣東單日再新增逾萬宗新型肺炎本地個案，廣州海珠區疫情仍然嚴重。當地兩名女子因持健康碼黃碼以及未有戴口罩，與防疫人員發生衝突，最終被制服並綁手跪地，惹來外界的質疑。

「咋的呀?你歧視湖北人啊?一上來你問我是不是湖北人，你是不是歧視湖北人啊?」這個原籍黑龍江、23歲姓李的女子，連同另一名女子，周四早上在這個防疫管控閘口位置被阻攔，因為她們的健康碼都是黃碼，而且一直無跟規定做核酸檢測。姓李女子當時無戴口罩，期間又訛稱自己是湖北人，所以遭廣州人歧視，兩人不斷用粗言穢語辱罵防疫人員，甚至出手推撞。

「太過恃勢了，砸住她吧。」最終兩名女子先後被現場人員制服，綁住雙手蹲下，甚至要跪地。警方通報就說，當局已對兩個女子依法作出治安處罰，涉事雙方亦已達成諒解，但對於外界質疑有關人員著令兩名女子下跪示眾是否合法，就沒有回應。

內地周五新增超過2.4萬宗新型肺炎本地個案，佔最多的廣東，單日新症雖然輕微回落，仍有超過9600宗，大部分都在廣州海珠區。市防疫部門通報，多間醫院已派駐醫療隊進駐方艙，又強調超過99%的新增病例都是隔離區域中發現。

重慶有超過4000宗，河南、內蒙古、甘肅和新疆均突破千宗，山西、青海、陝西、北京和四川都有超過400宗。