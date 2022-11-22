世界盃｜國企首超越美國成最大「金主」　華春瑩：卡塔爾隨處可見中國元素

【有線新聞】卡塔爾世界盃開鑼。作為全球關注的盛事，中國國家隊雖然無緣角逐，但中國企業就透過另一種方式，成為本屆賽事之冠。

卡塔爾世界盃周日開鑼，雖然國家隊無緣出戰，但中國元素依然處處可見。其中中國企業超越美國，首次成為最大「金主」，萬達、海信、蒙牛和VIVO四家企業為本屆世界盃，贊助13.95億美元，超過美國企業的11億美元。

除了作為贊助商外，內地企業亦參與了多項世界盃建設項目，例如上演揭幕戰和決賽的世界盃主賽場「盧賽爾球場」，就由中國鐵建承建。而球迷村超過1萬個的貨櫃式單位，就由廣東、浙江等地負責興建，就連比賽場地草皮的灌溉和保養，都是中國寧夏大學提供技術支援。

另外，世界盃各式各樣周邊商品大部分都是來自浙江義烏，包括球衣和背包等，不少產品都供不應求，商店都要追加訂單。

有卡塔爾世界盃商品店店員說：「我們店內大約6成的商品都是中國製造，特別是球衣和背包，幾乎全部來自中國，它們的質量很好。」

難怪連中國外交部部長助理華春瑩，日前都在Twitter連發8則圖文，表示中國的元素在卡塔爾世界盃隨處可見。