四川10條長江鱘遭非法捕撈　疑犯供稱部分已吃掉

【有線新聞】四川警方近日破獲一宗非法捕撈長江水生動物案，拘捕9名疑犯，檢獲10條國家一級重點保護動物長江鱘，其中幾條已經被疑犯吃掉。

宜賓市警方近日接獲舉報，懷疑有人在長江流域非法捕撈。江安縣公安局警員張俊峰表示：「(我們)發現現場有3人使用禁釣工具，在長江裏面進行垂釣，然後我們調取了監控視頻查看，發現這3人從長江裏面，釣取了一定的漁獲物。」

警方之後在涉事水域埋伏，當場拘捕3人，之後再根據線索逮捕另外6人，他們都是長江沿岸的農民和漁民。警方又在涉案現場發現大批非法捕撈得來準備對外銷售的水產，包括多條國家一級重點保護動物長江鱘。警員張俊峰說：「為了賣魚，(他們)製作了一口水缸，然後並購買增氧機，或者說一些養魚的設備。我們從嫌疑人家裏搜查的時候，發現4尾長江鱘的活體，以及存放了大量花鰱、白鰱、草魚、黃辣丁、鰻魚等活體。」

行動中警方檢獲超過1000斤、市值超過1000萬元人民幣的水產，以及查獲超過30套禁止使用的釣魚及捕撈工具。有疑犯向警方供稱，其中3條長江鱘已被他們吃掉，另有3條飼養時死了。警方則指，已有效開展「捕運銷」的全鏈條打擊，至於存活的4條長江鱘，與其他水產一同放生。