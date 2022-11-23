改裝完成開航！巨型海上石油加工廠赴塞內加爾油田

【有線新聞】被稱為巨型海上石油加工廠的「福林輪」完成改裝工程。

全長超過370米，最大作業水深1300米的「福林輪」，在遼寧大連完工開航，將前往塞內加爾的油田服役。

這艘海上浮式生產儲油卸油船，可容納140人工作生活，每日可產原油10萬桶、天然氣近40萬立方米等，能夠在海上油田作業20年都不用進船塢檢修。