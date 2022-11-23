台灣資助大學新規定　公務禁止使用大陸電腦及網絡產品

【有線新聞】台灣的教育部提出資助大學新規定，包括禁止大學人員在公務，使用大陸的電腦產品。

台灣的教育部2018年推出為期五年的資助高等院校計劃，協助大學建立自我定位和發展特色，是大學主要經費來源之一，第二期明年推出，總經費大約970億新台幣，比第一期增加132億。除了新增支援境外學生和外籍教師、研究人員外，還新增加強資訊安全的部分，引起了關注。

教育部提出要落實管理危害台灣資訊和通信安全的產品，包括禁止公務使用大陸品牌的軟件、硬件和服務，校園出租的地方亦要遵守。有校長稱意味著，除了電腦之外，打印機、監控鏡頭、航拍機等有上網功能的產品都受限制，學校外判餐廳亦不能用大陸軟硬件。有教師擔心在家工作受到影響，台媒引述犯罪學者指出，如果教師的私人產品使用大陸品牌，則不應用作處理公務。

台灣的行政院為免公務及敏感資料被竊取，2020年致信給各機構，訂明公務用的資訊設備不准使用大陸品牌，國台辦曾批評民進黨當局患上了恐懼大陸的病。今年8月，美國眾議院議長佩洛西訪問台灣後，台鐵車站廣告板等懷疑被黑客入侵，出現謾罵佩洛西的字眼，經調查後發現承包商使用大陸軟件，行政院已表明會全面檢討及追究責任。教育部說，新措施是配合行政院的規定。