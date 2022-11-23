i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月23日
中國在線
新聞資訊
國常會要求部署好穩經濟一籃子政策的落實
【有線新聞】總理李克強主持召開國常會會議，提出要部署好穩經濟一籃子政策的落實。
會議指第四季經濟運行對全年經濟十分重要，當前是鞏固經濟回穩向上的關鍵時間，要深入落實穩經濟一籃子政策，保持經濟運行在合理區間，力爭實現較好結果。同時對重大項目要加快資金支付及建設，帶動民企投資社會，以及要穩定和擴大消費，保障電商及物流暢通。住房需求方面，要推進「保交樓」專項借款盡快全面落實，促進房地產市場健康發展。
上一條影片
改裝完成開航！巨型海上石油加工廠赴塞內加爾油田
下一條影片
英國最高法院裁蘇格蘭不可自決獨立公投
客戶服務
熱門
百億跨灣大橋將啟用 記者發現橋墩裂縫、螺絲移位 工程師：理論上不該收貨
屯門藍地貨車翻側 女乘客拋出遭車身壓斃 司機涉危駕致死被捕
文具店老闆聲稱被盜竊公開個資相片 貴州女童疑不堪壓力跳樓亡
洗衣機7大使用常犯錯誤 儲滿一機才洗超錯 做漏一步衣物越洗越髒
一線搜查｜蛋撻王港鐵運撻皮無遮掩 事件曝光後店方道歉：我們錯了 網民拒領情