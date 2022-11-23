國常會要求部署好穩經濟一籃子政策的落實

【有線新聞】總理李克強主持召開國常會會議，提出要部署好穩經濟一籃子政策的落實。

會議指第四季經濟運行對全年經濟十分重要，當前是鞏固經濟回穩向上的關鍵時間，要深入落實穩經濟一籃子政策，保持經濟運行在合理區間，力爭實現較好結果。同時對重大項目要加快資金支付及建設，帶動民企投資社會，以及要穩定和擴大消費，保障電商及物流暢通。住房需求方面，要推進「保交樓」專項借款盡快全面落實，促進房地產市場健康發展。