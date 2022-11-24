內地增逾3.1萬宗本地個案再創今年新高　廣東再多近9300宗

【有線新聞】內地疫情持續擴大，周三錄得逾3.1萬宗本地個案，再創今年的單日新高，多地疫情都有上升趨勢，其中廣東再多近9300宗。另外，台灣新增1.6萬多宗本地個案，再多65人死亡。

內地新增的31444宗本地個案，疫情最嚴重的廣東，再多9296宗，其中廣州佔最多，有8837宗。當地已啟用19個方艙醫院，開放近7萬張病床收治及隔離患者。網傳揭陽市惠來縣發布通告，稱省委要求每個縣都要興建一個方艙醫院，號召村民緊急遷墳以騰出土地，惹來爭議。

重災區的海珠區繼續封控，當地防疫部門表示，在重點區域實施24小時無間斷動態巡邏，一旦發現有人私自離開管控區，並造成疫情外溢，將嚴格追究；至於白雲區發現部分感染個案源頭不明，存在隱匿傳播可能，花都、番禺及從化三個區有疫情有上升趨勢。

除了廣東，多地疫情有升溫跡象，其中北京有1648宗，大部分在朝陽區發現；重慶單日再多7846宗，山西及四川亦有過千宗。河南疫情有所緩和，鄭州市政府宣布由周四起至下周二實施流動性管理，市民非必要不能外出，每日做核酸檢測，聲稱要用五日時間打一場「疫情防控殲滅戰」。