員工不滿遲發獎金津貼　傳河南鄭州富士康園區釀衝突

【有線新聞】早前因疫情引發員工返鄉潮的河南鄭州富士康廠區，近日懷疑有大批員工不滿廠方遲發獎金和津貼等，與防疫人員爆發大規模衝突。廠方發聲明指會與員工和政府溝通，又稱目前衝突已經平息，廠區已恢復正常營運。

「打人啦，警察打人啦，我看到啦。」有網傳片段聲稱，周三凌晨大批身穿防護衣物的執法人員，與園區內的富士康員工發生衝突。雙方爭持期間，有人手持疑似滅火器噴向對面的人。有員工手持長條木棍，襲擊現場手持盾牌、身穿防護衣物的人員；亦有不少員工拿起圍欄扔向對方，穿防護衣物的人被迫後退；有警車擋風玻璃疑似被破壞，多名員工合力推倒警車，現場有雜物被燃燒。「給錢!給錢!給錢!」亦有片段見到大批民眾，聚集在園區廣場上叫口號，有車輛被包圍。

衝突持續到周三清早，有大批著防護衣人員手持盾牌到場增援，又派出多輛特警車到場。另一邊廂，大批員工聚集，並合力踢開圍封用的鐵板。有人就手持椅子，扔向園區內的核酸採樣站。其後員工和執法人員再發生正面衝突，有走避不及的員工跌倒後，被追上來的執法人員圍毆，有人被打至頭破血流。

有消息指事件源於鄭州富士康園區員工不滿廠方更改合約內容，包括要求員工再工作60多天，才能拿到全勤獎3000元人民幣；又要求延遲發放獎金和津貼，甚至要求時薪員工續簽時減薪；加上不滿廠方處理園區疫情及隔離手法，最終釀成此次衝突。

富士康母企鴻海其後發聲明，強調廠方一直按合約履行津貼等，並澄清網傳園區新員工，要與曾確診同事合住一事不實；又稱對於此次暴力事件，會持續跟員工及政府溝通，避免類似事件再次發生。