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2022年11月24日
中國在線
新聞資訊
內蒙古呼倫貝爾天空出現「三個太陽」
【有線新聞】內蒙古呼倫貝爾根河市近日有民眾發現，該處天空同時出現「三個太陽」。
內蒙古呼倫貝爾根河市周一有民眾拍攝到，上空同時出現了3個太陽。現場畫面所見，3個太陽所處位置高低不一。拍片的人稱，這個現象足足維持了近5個小時，又指以往都曾出現。
那到底為甚麼天空可以同時出現3個太陽?當地市氣象局工作人員解釋說，所謂的「3個太陽」只是一種光學現象，由於該處近日氣溫較低，高空出現一種較薄的卷層雲，當中會飄浮很多六角形柱狀冰晶體。當陽光照射在這些冰晶體上，就會出現折射，太陽兩邊便出現較大光斑，看起來就像有3個太陽。
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