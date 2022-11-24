台灣周六舉行九合一選舉　台北市長候選人四出拉票

【有線新聞】台灣星期六舉行九合一選舉，被視為2024年大選的前哨戰，焦點之一是台北市長之爭，各候選人在最後階段拉票。

進入衝刺階段，台北市長候選人、國民黨的蔣萬安冒雨下在鬧市發起車隊巡遊，爭取選民支持。民進黨的陳時中，獲黨內資深元老協助下四出拉票。至於民調中稍為落後，並以無黨籍參選的黃珊珊繼續獲得民眾黨支持，現任市長柯文哲親身為她打氣。

投票時間由星期六上午八時至下午四時，有近1930萬名合資格選民，首投族估計佔76萬人。今年九合一選舉會選出九類地方公職人員，包括6個直轄市的市長、議員、里長、山地原住民區長或者區民代表，以及16個縣市的縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村長或者里長。

其中俗稱「六都」的6個直轄市，即台北、新北、桃園、台中、台南和高雄的市長選情備受矚目。在台北方面，藍營的蔣萬安與綠營的陳時中，在不同民調互有領先。同樣沒有現任市長競逐的桃園市，國民黨的張善政與民進黨的鄭運鵬支持率亦旗鼓相當。

其餘四個直轄市，民調都顯示現任市長領先主要對手。在新北市，國民黨的侯友宜領先民進黨的林佳龍。在台中，國民黨的盧秀燕領先民進黨的蔡其昌。南部仍然是民進黨天下，在台南，黃偉哲領先國民黨的謝龍介，而在高雄市，陳其邁的支持率大比數拋離獲韓國瑜支持的柯志恩。

今屆選舉，亦會就一項將參政年齡由20歲降至18歲的修憲案進行公投。