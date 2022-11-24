中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室原副主任彭波　涉貪判囚14年

【有線新聞】 中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室原副主任彭波，受賄罪成被判監14年。

案情指同時亦曾任國家網信辦副主任的彭波，利用職務上的便利為他人在促成訴訟和解，拓展網絡業務及網絡信息管理等方面謀取利益，非法收受他人財物5400多萬元人民幣。法院認為彭波受賄數額特別巨大，但由於主動交代犯罪事實，認罪悔罪和積極退回贓款，依法從輕處罰判監14年及罰款500萬元人民幣。