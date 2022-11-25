傳不堪情緒困擾　廣州女入住方艙兩日後自殺亡

【有線新聞】內地周四新增超過3.2萬宗新型肺炎本地個案，廣州繼續是重災區。當地開設多所方艙醫院收治患者，有傳一名女患者入住期間，疑因情緒困擾自殺身亡。

為加強收治新型肺炎患者，廣州已啟用19間方艙醫院，並開放近7萬張床位。不過內地傳媒財新網周三報道，住在廣州城中村的一名32歲女患者，上周四因呈陽性，被送往由南沙體育館改建而成的方艙醫院隔離；她丈夫作為密切接觸者，就被送到從化區一間酒店隔離，經檢測後亦確診。

報道引述住同一方艙的患者稱，該名女子得悉丈夫確診後心情低落，更在與家人通電話時表明，新春過年她不想回老家，害怕因染疫被同鄉說閒話。閉路電視顯示，她上周五疑因情緒不安徹夜未眠，在方艙內徘徊；翌日清早就將戶口內的3萬元人民幣轉給丈夫，最終在一個廁所內上吊。當地警方調查後，排除他殺可能。消息面世迅即引發廣泛討論，但相關報道不久便遭下架。

內地周四新增超過3.2萬宗新型肺炎本地個案，廣東佔最多，有8476宗，當中超過8000宗來自廣州。荔灣區宣布區內所有城中村和住宅小區等嚴格實行圍院式管理，派人24小時值班值守，並預留應急通道，居民非必要不外出。番禺區周五起暫停所有堂食，並禁止一切聚集性用餐活動。

重慶有6500宗，河北3375宗，北京、四川都有過千宗病例。