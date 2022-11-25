吳亦凡強姦等罪成判監十三年　附加驅逐出境

【有線新聞】加拿大籍內地藝人吳亦凡強姦及聚眾淫亂案在北京一審宣判，判監十三年、附加驅逐出境。另外，他亦因為逃稅漏稅，被追收及罰款6億元人民幣。

控罪指32歲的被告吳亦凡於2020年11月至12月間，在住所先後趁3名女性醉酒後不知或不能反抗，強行發生性關係，又稱2018年7月1日，吳亦凡在住所內聯同其他人組織另外兩名女性在酒後進行淫亂活動，已構成強姦和聚眾淫亂罪。

法院以強姦罪成，判處吳亦凡監禁11年半，聚眾淫亂罪成判囚1年10個月，數罪並罰，共執行13年刑期，附加驅逐出境。法院通報又提到，加拿大駐華使館人員到場旁聽，但吳亦凡是否需要服刑後才被驅逐出境，法院就未有具體說明。

另外，北京巿稅務局同日亦通報，吳亦凡在2019至2020年間通過境內外關聯企業隱藏收入等方式，偷逃及少繳稅款約1.8億，因此向他追繳及罰款共6億元人民幣。

擁有加拿大國籍的吳亦凡，去年6月起先後被多位受害人指控，向她們灌酒後發生性關係。吳亦凡其後曾回應稱，如有做過「會自己進監獄」，直至去年七月底，吳亦凡被北京警方刑事拘留。中紀委當時曾評論指，無論從事哪一種行業，有任何國家的國籍，都不是護身符，絕對沒有法外的頂流。