新疆烏魯木齊大廈起火釀10死9傷　傳封控阻消防灌救、門被鎖住客難逃生

【有線新聞】新疆烏魯木齊一幢住宅大廈大火，至少10死9傷。有網傳片段見到小區懷疑因封控，導致消防車遲遲未能抵達現場；亦有錄音聲稱涉事單位因防疫而被鎖上，住客無從逃生，只能透過微信群組求救。

有附近的居民拍攝到，出事單位不斷有火舌落下，而且不斷傳出慘叫聲。「求求你們了，16樓。我們現在已經很缺氧，我們小孩也不行了快，我們現在太缺氧了。」網上流傳的這段錄音，據說是來自起火大廈的住客，又稱因防疫問題，消防門被人鎖上，他們一家大小無從逃生，只能透過微信群組求救。

另外有片段聲稱，該小區因有封控路障，加上多輛車停泊在小區附近的主要出入通道，導致消防車到達後都無法即時進入小區，只能從小區外遠距離射水，過了很久才能進入小區，並出動雲梯灌救。

當局通報事發在周四晚上7時許，天山區一幢住宅大廈15樓一個單位首先起火，火勢迅速蔓延至17樓，最終花了近三個小時將火救熄。救援人員在現場救出多名居民，多人吸入濃煙送院，初步估計是拖板短路導致火警。

烏魯木齊因疫情原因，全巿已封控超過3個月，不過當局重申，今次發生意外的小區屬低風險區，居民都可下樓活動。