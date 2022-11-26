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2022年11月26日
中國在線
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蔡英文辭任民進黨主席
【有線新聞】蔡英文表示，虛心接受選舉結果，即時辭任民進黨主席。
她表示：「選舉的成績不如預期，我們虛心的接受選舉的結果，也接受台灣人民的決定。面對這樣的結果，我們有許多需要深刻檢討的地方，我們沒有突破現在地方政治的結構，這些是我們在地方的經營，跟人民的期待仍然有不少的差距。我也必須承擔所有的責任，即刻起辭去民主進步黨主席一職。」
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