悼念新疆10死大火　上海數百人聚集遭驅散　全國添近４萬宗本地個案

【有線新聞】內地單日再新增超過39000宗確診，廣州仍是重災區，上星期新疆烏魯木齊一場導致10人死亡的大火，引發上海群眾上街悼念，結果當地警方出動驅散。

新疆烏魯木齊的大火，網傳事件是與疫情封控有關，雖然官方發文澄清，但上海在上星期六深夜有數百人在聚集，悼念當日的死難者。由於人數眾多當地公安介入並驅散群眾，據指雙方曾發生衝突，有人事後被公安帶走。

內地單日再新增超過39000宗確診，廣州仍是重災區，佛山順德核酸檢測站日前更傳出有群眾人踩人事件，但官方其後發文澄清。內地日前網上流傳一段，在佛山順德核酸聚集導致人踩人事件片段，畫面可見場面非常混亂，人群爭先恐後地跑，不少人更跌倒在地上。當局其後發出通報，表示當日因輪候的人較多，加上工作人手不足，在天雨路滑下有6至7人被擠跌倒在地上，但他們並無大礙，當局澄清沒有發生網傳的踩人事件。至於內地單日新增超過39000宗新型肺炎本地個案，再多1人死亡。廣東個案仍然最多有9091宗，其中超過8400宗在廣州發現。深圳再多83宗個案，深圳市政府公布由星期日起包括福田、羅湖等十個區，所有餐飲場所劃一限制入場人數，只能接待餐廳座位數的一半。至於北京亦突破4300宗，其中有806宗在社區檢測中發現。台灣新增13276宗本地案，再多25人死亡，全部都是重症患者。