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神舟十五號明晚發射 將實現中國航天史上首次航天員乘組在軌輪換
【有線新聞】神舟十五號將於周二晚上11時08分，載搭3名航天員發射升空。中國載人航天工程辦公室公布三名航天員名單，指令長由費俊龍擔任。
神舟十五號載人飛船將在周二晚11時08分發射，三名航天員費俊龍、鄧清明和張陸早上在酒泉衛星發射中心問天閣亮相，三人平均年齡五十三歲，是歷來年齡最大的乘組。
神舟十五號指令長費俊龍說：「目前我們乘組，是執行任務乘組當中平均年齡最大的，不過在我看來，年齡雖然最大，但是我們的飛行本領依然保持在青春狀態。」
除了費俊龍參加過神舟六號的載人飛行任務，鄧清明和張陸都是首次飛行。他們將會在太空出差6個月，任務的主要目的包括驗證太空站支持乘組輪換能力等。他們將與神舟十四號三名航天員在太空共同居住一星期，期間會完成工作交接，包括實現中國航天史上首次航天員乘組在軌輪換及駐留。
此次神十五發射窗口期正值寒冬，近日發射場夜間最低氣溫降至零下20度，直逼火箭發射最低溫度條件，是載人發射任務有史以來環境溫度最低的一次。為確保神十五順利升空，周日曾組織全區合練，對發射場區各參試系統持續開展設施設備狀態覆查。發射場又對塔架空調展開全面升級，就算外面風雪交加，塔內溫度仍能保持約25度。目前火箭、飛船及發射場各系統狀態良好，並完成火箭加注前一切準備工作。
據央視早前報道，按原定計劃，神十五屆時將採用自主快速交會對接模式，對接天和核心艙前向端口展開「太空會師」，形成「三大艙段」、「三艘飛船」的組合體，是中國太空站目前最大構型，總重量超過100噸。