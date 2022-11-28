神舟十五號明晚發射　將實現中國航天史上首次航天員乘組在軌輪換

【有線新聞】神舟十五號將於周二晚上11時08分，載搭3名航天員發射升空。中國載人航天工程辦公室公布三名航天員名單，指令長由費俊龍擔任。

神舟十五號載人飛船將在周二晚11時08分發射，三名航天員費俊龍、鄧清明和張陸早上在酒泉衛星發射中心問天閣亮相，三人平均年齡五十三歲，是歷來年齡最大的乘組。

神舟十五號指令長費俊龍說：「目前我們乘組，是執行任務乘組當中平均年齡最大的，不過在我看來，年齡雖然最大，但是我們的飛行本領依然保持在青春狀態。」

除了費俊龍參加過神舟六號的載人飛行任務，鄧清明和張陸都是首次飛行。他們將會在太空出差6個月，任務的主要目的包括驗證太空站支持乘組輪換能力等。他們將與神舟十四號三名航天員在太空共同居住一星期，期間會完成工作交接，包括實現中國航天史上首次航天員乘組在軌輪換及駐留。