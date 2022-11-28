16退休婦浙江橫店翻拍《甄嬛傳》意外爆紅　惹原創劇方不滿促下架

【有線新聞】內地電視劇《甄嬛傳》2011年首播，11年來紅遍兩岸三地。上海早前有16名退休婦女，自資到浙江橫店翻拍《甄嬛傳》，上載網絡後一夜爆紅；不過就惹來原創劇方不滿，要求她們立即將劇集下架。

「傳旨，冊封甄嬛為熹妃，曉諭六宮。」「皇上，臣妾要告發熹貴妃淫亂後宮。」「皇上既然懷疑臣妾，那就按她們說的查吧。」從她們雍容華貴的服飾，還有充滿感情的眼神，相信觀眾應該可以感受到那份認真演出的誠意，不過她們在現實中，並不是真正的專業演員。

這16位來自上海、平均年屆60、70歲的退休婦女，為了一圓心底的演員夢，早前決定每人自費約4000元人民幣，到浙江橫店影視城包場，拍攝老年版的清宮劇《甄嬛傳》。

負責組織拍攝的工作人員稱，她們在演出期間，每個人都樂在其中。工作人員彭愷說：「其實6個小時就拍完了。剛開始拍的時候，所有人對著鏡頭，手都是顫抖的，然後慢慢拍著拍著拍著，狀態愈來愈好，她們都非常開心。」他說從沒想過，這些沒受過戲劇訓練的「新手」也能這麼投入，就連飾演皇上的演員，更加是她們之中其一人的丈夫臨時拉夫擔綱演出，但效果出乎意料般精彩。

事實上這齣老年版《甄嬛傳》被放到網上後，也是好評如潮。不過人紅自然是非多，《甄嬛傳》的原創劇方其後就說，這個版本涉嫌侵犯著作版權，要求她們立即將劇集下架，但就暫時不會追究相關人員責任。

彭愷就解釋，參與拍攝的婦人本身就是為了自娛，並無藉此謀取私利，而且劇本和原創的《甄嬛傳》又不同，根本不構成侵權。

對此，有內地律師就這樣分析。內地律師付建說：「如果只是為了娛樂，體驗當演員的樂趣，免費表演已經發表的作品未向觀眾收取費用，也未向表演者支付報酬，且不以盈利為目的，通常不構成侵權。」但他也補充，新的作品必須要在不影響原創作品正常使用，和不損害著作權持有人合法權益的前提下，才不會構成侵權。