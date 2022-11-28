神十五航天員各自圓夢　鄧清明等足24年成「正選」

【有線新聞】神舟十五號三名航天員當中，只有費俊龍有升空經驗，他表示一直期待再次執行任務；另一名航天員鄧清明，更是等候了足足24年，多次擔任後備航天員後，終於如願以正選飛上太空。

「我們奉命執行神舟六號，載人航天飛行任務，出發！」2005年，當時40歲的費俊龍以指令長的身分與聶海勝，搭乘神舟六號展開五天的太空之旅。

踏入57歲的他，周二晚再次擔任指令長，乘坐神舟十五號再闖太空，「不管怎麼說年齡的不斷增長，但是我覺得我的狀態應該說保持得很好，一種執著不變的一種初心，一直想再回去看看，所以這麼多年我一直在堅持。」

另一名航天員鄧清明，是與楊利偉同期的神舟計劃首批航天員，先後三次入選後備乘組，56歲的他終於等到「正選」升空的機會，「我累過，我思考過，我休息過，但未有放棄過。不管飛與不飛，不飛也是這個事業，因為你沒有準備完備，造成遺憾的話，一對不起自己，也對不起國家。」

另一名首次升空的46歲的張陸就表示，經過長時間一起訓練，三人之間已經可以單憑一個眼神、手勢就能心領神會，知道對方做甚麼、需要甚麼，「因為我們這次整個實驗，不僅多而且特別複雜，這種實驗我們都要求保持兩個人以上，就是盡量不讓一個人去單獨進行某一項實驗，或者操作某一個設備，這是我們的三個人一個共識。」他表示會記下今次任務每一個重要時刻的心情和感受，作為送給女兒的禮物。