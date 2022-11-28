廣州海珠區七度延長管控　居民埋怨生活、工作大受影響

【有線新聞】內地疫情持續升溫，單日新增新型肺炎本地個案突破四萬宗，廣州海珠區第七度延長封控至周五。區內居民都表示，生活和工作都大受影響。

廣東周日再新增超過9100宗個案，在個案最多的廣州海珠區，周一再度加碼延長封控至周五，但縮小管控範圍。管控區內地鐵、巴士、的士及網約車等繼續暫停服務。據海珠區當局表示，有需要離開封控範圍的市民，只要連續五日核酸陰性，同時所住的小區至少3天無新增陽性個案，再完成3天集中健康監測，就可以申請離開。至於留下的居民仍然要每日做核酸，至於藥店及街市仍然開門，當局亦有安排「保供應」車輛售賣肉類及蔬果，確保基本物資供應。「」

但居住在海珠區的陳先生指，長時間要留在家裏無論心情以至工作都大受影響：「亂來的！無休止加長封控何時開封？何時解封？生活上問題不大，問題是個人煩躁，雖然說居家辦公，但有些事情不是居家能夠辦到。」

多間醫院繼續暫停門診及停收住院病人，非急症病人看病前要有居委會開出的「就醫轉診卡」，有經常需要陪同家中長者看病的陳先生稱，現在想看醫生都不容易：「因為家中有老人家，始終不是太方便，現在的醫院始終不是什麼專科都有開放，始終都是有限制。」海珠區自本月5日開始管控，至今已超過三個星期，期間七度延長封控，當局指非高風險區居民可在管控區內有序活動，企業亦可以閉環方式有序復工。