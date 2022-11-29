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2022年11月29日
中國在線
新聞資訊
內地周一增逾3.8萬宗本地個案 廣東再多近8900宗
【有線新聞】內地周一新增超過超過3.8萬宗新型肺炎本地個案。
其中廣東重新取代重慶，成為全國最多個案的地方，單日新增近8900宗 ，當中廣州再多近8000宗，深圳、佛山、東莞的新增個案持續上升，其中深圳錄得201宗。
重慶新症亦有近8800宗；另外北京再多近4400宗，包括490宗社區個案。四川、山西、新疆都錄得逾千宗病例。
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