據報「張珊珊」擁逾30檢測機構、公司所在地均爆疫　民眾疑利益輸送籲徹查

【有線新聞】內地傳媒報道，內地超過30間核酸檢測機構都與一名叫「張珊珊」的人有關聯；又指這機構所在的省市，都有疫情並須全員檢測，質疑當中涉及利益輸送，呼籲當局盡快徹查。

事緣上周四，甘肅蘭州七里河區按核酸檢測結果轉運陽性患者時，當局發現有人健康碼顯示為陰性。經查得知一間叫「核子華曦」位於蘭州的實驗室，有職員誤將檢測異常人員的信息輸入到陰性結果類別，並上傳至相關系統。

內媒其後揭發這間核子華曦，與一名叫「張珊珊」的人關係極為密切；報道稱這個張珊珊在全國各地，註冊至少35間核酸檢測機構，其中30間是「深圳核子基因」的子公司，包括「核子華曦」，張珊珊更擔任這些企業的監事；又稱除了蘭州外，該公司在山東濟南的實驗室，曾涉嫌向當局瞞報在隆堯縣的核酸檢測結果；但事後該間公司先後4次競投檢測項目依然中標。

相關報道隨即掀起熱議。有人更發現這30多間相關公司所在的省市，都先後出現疫情，而且都要全員檢測，「核子華曦」都參與其中，質疑當中涉及利益輸送，要求有關部門盡快徹查。

據報「深圳核子基因」早前已啟動上巿申請。其總部所在的深圳南山區衛健局周二回應時，強調對轄區內檢測實驗室監管非常嚴格，會派監督專員24小時駐守及監督，發現問題會要求立刻整改。

官媒《人民日報》亦都發表評論文章，點名「核子華曦」等檢測機構，稱核酸檢測亂象令公眾強烈反應；又指虛假的檢測報告可能引發疫情擴散，甚至讓一個區縣和城市停擺，強調現時已到了非重典不能止亂的時候。