內地今年最強寒潮影響30省市　新疆七工人凍死

【有線新聞】中央氣象台預計，內地未來幾日將迎來今年最強寒潮天氣，影響超過30個省市，新疆有七名工人凍死。

新疆阿勒泰市遭遇近10年最強區域性寒潮天氣，當地本月中下旬開始遭受大風、暴雪等極端天氣影響，造成不少災害。

當地一個公路建築項目有八名工人上周六徒步返回工地途中，因暴風雪天氣走失，最終七人不幸遇難，一人受傷送院治療；另有當地牧民冒著大風暴雪，出門尋找牛羊後失蹤，至今生死未明。

這股今年最強寒潮不僅為新疆帶來強風暴雪，還將南下影響超過30個省市。中央氣象台周日起，持續發布寒潮最高等級預警，內蒙古、甘肅、鄭州等多地風力升級，氣溫驟降，其中河北局部地區氣溫，更會在跌至最低零下30度，廣東亦「一夜入冬」，估計氣溫將跌10度以上。

中央氣象台首席預報員張芳華表示：「劇烈的降溫是這次，寒潮過程最顯著的特點，11月份處在大氣環流調整的階段，從冷空氣本身，冷高壓的強度來看，較常年同期明顯偏強。」

氣象部門提醒，大範圍劇烈降溫會對疫情防控，農業生產、運輸等造成不利影響；寒潮過後北方地區氣溫會自西向東逐漸回升，南方會在12月初回復至正常或略高水平。