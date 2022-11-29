全國疫情發展較快且廣　國家疾控局：嚴格落實防控措施

【有線新聞】內地周一新增超過3.8萬宗新型肺炎本地個案，廣東再多近8900宗，廣州全市已暫停堂食。而國家疾控局指，當前全國疫情發展較快，部分地方面臨疫情以來最嚴峻形勢，有必要嚴格落實防控措施。

國家疾控局指，當前全國疫情呈較快發展態勢，而且波及面廣，又說民眾反映的問題，包括防控措施層層加碼、一刀切等，強調要落實二十條優化措施。

國家疾控局監督一司司長程有全表示：「有的地方隨意擴大管控區域和人員範圍，一封了之，有的封控後長時間不解封，有的地方未經批准，動不動就『靜默』。不是有了二十條就不要第九版，應當堅持第九版，落實二十條，只要各地嚴格落實到位，我們就可以有效降低疫情風險。」

內地周一新增38421本地個案，廣東再多近8900宗，近九成來自廣州，仍然主要集中在海珠區；至於深圳、佛山及東莞個案持續上升，其中深圳有超過200宗。

北京再多超過4300宗，包括470宗社區個案；重慶就有近8800宗，分別集中在渝北及九龍坡等四區。除了廣東、重慶及北京，四川、山西及新疆，各有逾千宗個案。

至於台灣疫情反彈，單日新增17240宗本地個案，再多21人死亡。